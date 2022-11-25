السعودية.. الكشف عن كمية الأمطار التي سقطت على جدة في 6 ساعات فقط

أعلن عبد الله ‌المسند، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ في السعودية، أن كمية الامطار التي سقطت على مدينة جدة يوم الخميس 24 نوفمبر في غضون 6 ساعات عادلت ما يهطل فيها بموسم كامل.

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وفي تغريدة بهذا الشأن، أوضح الخبير السعودي أن كمية الامطار الغزيرة التي هطلت صباح يوم الخميس على جدة بلغت 169 ملم، لافتا إلى أن ذلك يعني أن ما يسقط على جدة من أمطار خلال موسم كامل، هطل في غضون 6 ساعات فقط.

وأشار نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية إلى ان مثل هذه الكمية الكبيرة من مياه الأمطار يمكن أن تغرق الكثير من المدن العالمية.

الكميات الغزيرة والهاطلة على #جدة صباح اليوم، خاصةً جنوبها بلغت 169ملم‼️

من الساعة 8ص حتى 2ظهراً وفقاً للأرصاد،



وهذا يعني أن ما تستقبله #الرياض من أمطار في موسم كامل هطل في جدة في غضون 6 ساعات فقط‼️، وهذه كمية تغص فيها كثير من المدن العالمية.



حالة #جدة_22#جدة_الآنpic.twitter.com/LRZfp8C1Jz — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) November 24, 2022

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت يوم الخميس أن شرطة المرور في مدينة جدة أغلقت خمسة أنفاق بسبب الأمطار الغزيرة، فيما سُجل أن نظام الإنذار الآلي رفع درجة تصنيف الوضع إلى مستوى التحذير.

ونُقل عن المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني السعودي للأرصاد، حسين القحطاني، قوله عن جدة: "تشهد حاليًا أمطارا غزيرة، والنظام الآلي للإنذار المبكر يرفع درجة الحالة إلى تحذير".

المصدر: تويتر