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مصر.. الإفراج عن 30 سجينا بقرار عفو رئاسي (صور)

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مصر.. الإفراج عن 30 سجينا بقرار عفو رئاسي (صور)
Sputnik
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أعلنت السلطات المصرية اليوم الخميس، الإفراج عن دفعة جديدة تضم 30 شخصا، بقرار من النيابة.

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وكان عضو لجنة العفو الرئاسي طارق الخولي، قد أكد أنه ‏جرى التنسيق على استقبال دفعة جديدة من 30 شخصا من المُفرج عنهم بقرار من النيابة العامة ونيابة أمن الدولة العليا.

مصر.. الإفراج عن 30 سجينا بقرار عفو رئاسي (صور)
مصر.. الإفراج عن 30 سجينا بقرار عفو رئاسي (صور)

مصر.. الإفراج عن 30 سجينا بقرار عفو رئاسي (صور)
مصر.. الإفراج عن 30 سجينا بقرار عفو رئاسي (صور)

وكان الخولي قد شدد في وقت سابق على استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي فى ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعيا، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.

مصر.. الإفراج عن 30 سجينا بقرار عفو رئاسي (صور)

المصدر: "اليوم السابع" + RT

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