ماذا سيحدث لمحطة الضبعة النووية في مصر إذا تعرضت لموجة تسونامي؟

أكد وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، أن الدولة المصرية وضعت خطة استراتيجية للطاقة بصفة عامة والطاقة الكهربائية أحد هذه العناصر.

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وأوضح شاكر أن هذه الخطة توضح وجود مزيج طاقة مكون من مجموعة من وسائل إنتاج الطاقة الكهربائية مثل الوقود الأحفوري والغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة، ومن بينها أيضا الاستخدام السلمي للطاقة النووية لتوليد الكهرباء.

وأشار وزير الكهرباء في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، أن أهم ما يميز محطة الضبعة النووية كونها أول محطة صديقة للبيئة ولا تنتنج أي انبعاثات كربونية، لافتا إلى أن اختيار الجانب الروسي لتصميم وتنفيذ المشروع جاء بعد دراسة واعية، لافتا إلى أن الجانب الروسي على درجة كبيرة من الكفاءة، وأن المحطة ضمن الجيل الثالث المتطور أعلى درجات الأمان والسلامة في التشغيل، كما أن المحطة مكونة من 4 مفاعلات طاقة كل واحد منها 1200 ميجا وات بإجمالي قدرة توليد كهرباء 4800 ميجا وات.

وأوضح وزير الكهرباء، أن عملية التنفيذ تخضع لدقة متناهية جدا في التنفيذ ومعايير صارمة جدا في توخي السلامة في إنشاء هذه المحطة ومراقبة أجهزة مختلفة، مشيرا إلى أن مراحل تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية يتم وفقا للخطة الموضوعة له والانتهاء من التنفيذ في موعدها المحدد.

وأضاف وزير الكهرباء إلى أن محطة الضبعة تخضع أعلى درجات ومعايير الأمان في تصميم هذه المحطات، لافتا إلى قدرة المحطة على تحمل تسونامي وفيضانات المياه بالإضافة إلى قدرتها على تحمل اصطدام طائرة تزن 400 طن وتسير بسرعة 150 كم في الثانية دون أن تتضرر أو حدوث أي شيء للمحطة.

المصدر : اليوم السابع