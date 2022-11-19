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RT تنشر فيديوهات تعرض لأول مرة لمحطة الضبعة النووية في مصر

مال وأعمال

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حصلت RT على فيديوهات تعرض لأول مرة لمحطة الضبعة النووية في مصر، خلال القيام بالصبة الخرسانية للمفاعل الأول في المحطة.

وأوضحت مؤسسة روس أتوم الروسية: "في صيف عام 2022، أقيم حدث رئيسي في مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية - تم صب الخرسانة" الأولى "في وحدة الطاقة رقم 1".

وتابعت المؤسسة: "اليوم اتخذنا خطوة متسقة أخرى - بدأنا المرحلة الرئيسية لبناء الوحدة رقم 2".

في وقت سابق، في 31 أكتوبر 2022، أصدرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية تصريحا لبناء وحدة الطاقة الثانية لمحطة الطاقة النووية بالضبعة، مما أتاح بدء العمل في صب الخرسانة.

المصدر: RT

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