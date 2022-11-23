"قسد": بابنا مفتوح للقيادة في دمشق وندعو الجيش السوري للقتال معنا

قال قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، يوم الأربعاء، إن بابهم مفتوح للقيادة السورية في دمشق، داعيا الجيش العربي السوري للقتال معهم.

وأفاد مظلوم عبدي في تصريح لوسائل إعلام كردية محلية، بأن "موقف القيادة السورية ضعيف وغير واضح من الهجوم التركي ويجب عليهم القتال مع قواتنا"

إقرأ المزيد

وقال إن الموقف السياسي للدولة السورية يجب أن يكون قويا وواضحا ضد الاحتلال التركي ويجب أن يكون جاهز للدفاع لأنهم ايضا هدف للاحتلال

وفي وقت سابق، أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" أنها أوقفت التنسيق مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم "داعش".

وقال قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، إنهم أوقفوا القتال ضد "داعش" بسبب الهجمات التركية.

وأضاف "يمكننا القول إن عملنا ضد "داعش" مع التحالف الدولي قد توقف، لأننا منشغلون بالهجمات التركية"، مشيرا إلى تأثر تنسيق العمل مع روسيا على الأرض جراء هجمات أنقرة.

وصرح مظلوم عبدي بأن الدولة التركية تستهدف المدنيين، وتريد احتلال أرضهم.

المصدر: RT