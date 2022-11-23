الطيران الحربي التركي يقصف منطقة تضم مخيما لعائلات "داعش" في سوريا

قال مراسل RT مساء يوم الأربعاء، إن الطيران الحربي التركي قصف منطقة البحيرة الخاتونية الحدودية بين سوريا والعراق، مضيفا أنه استهدف بلدة الهول التي تضم مخيما لعائلات تنظيم "داعش".

وأفاد المراسل بأن الغارات التركية استهدفت قوات حماية مخيم الهول، مشيرا إلى ورود أنباء عن فرار نساء من المخيم.

وأكد فرهاد شامي مسؤول المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، أن الطيران الحربي التركي استهدف قوى الأمن الداخلي المسؤولة عن حماية مخيم الهول.

وأشار إلى القصف تسبب في فرار بعض عائلات "داعش" من المخيم، موضحا أن القوات تطاردهم في الوقت الحالي.

وقال في تغريدة: "هذا يظهر نية تركيا لمساعدة عائلات "داعش" وأفرادها على الهروب.. نحن قلقون من أن تركيا ستستهدف السجون في المنطقة".

this is show Turkey intention to help ISIS famlies and their members to escape.

we are concerned that Turkey will target prisons in the area. — Farhad Shami (@farhad_shami) November 23, 2022

المصدر: RT + "تويتر"