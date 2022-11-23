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الخارجية المصرية: مصر تتابع بقلق ما يشهده العراق وسوريا من اعتداءات بسبب إيران وتركيا

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الخارجية المصرية: مصر تتابع بقلق ما يشهده العراق وسوريا من اعتداءات بسبب إيران وتركيا
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أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن مصر تتابع بقلق شديد ما يشهده العراق وسوريا على مدار الأيام الماضية من اعتداءات من إيران وتركيا تنتهك سيادة كل دولة على أراضيها.

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وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر وهي تتابع التطورات باهتمام على مدار الساعة، تطالب بخفض التصعيد حقنا للدماء، ولتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن أن دبابات الجيش التركي ستدخل مناطق الشمال السوري والعراقي في أقرب وقت لضرب مواقع المنظمات الإرهابية.

وأضاف أردوغان أن أنقرة على دراية تامة بالداعمين للتنظيمات الإرهابية بالأموال والسلاح.

وكانت وكالة الأنباء العراقية قد قالت إن مقرات تابعة لثلاثة أحزاب إيرانية معارضة تعرضت لقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة، الليلة الماضية، داخل إقليم كردستان شمال العراق.

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على ضربات مماثلة استهدفت هذه الفصائل التي تتهمها طهران بإثارة التظاهرات التي شهدتها إيران في الأسابيع الأخيرة.

المصدر: RT

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