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رئيس الوزراء العراقي يصل إلى دولة الكويت في زيارة رسمية

أخبار العالم العربي

رئيس الوزراء العراقي يصل إلى دولة الكويت في زيارة رسمية
رئاسة الحكومة العراقية
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وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إلى دولة الكويت، على رأس وفد حكومي في زيارة رسمية.

وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وعدد من الوزراء والمسؤولين الكويتيين، حيث جرت مراسم استقبال رسمية وعزف السلام الوطني لكل من العراق والكويت.

وسيجري رئيس الوزراء العراقي خلال الزيارة مباحثات مع المسؤولين في الكويت تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون والشراكة في مختلف الصعد والمجالات، لما فيه مصلحة الشعبين.

رئيس الوزراء العراقي يصل إلى دولة الكويت في زيارة رسمية
رئاسة الحكومة العراقية

المصدر: رئاسة الحكومة العراقية

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