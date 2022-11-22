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مصر واليونان توقعان مذكرة للتعاون في البحث والإنقاذ

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مصر واليونان توقعان مذكرة للتعاون في البحث والإنقاذ
RT @MfaEgypt
مصر واليونان توقعان مذكرة تفاهم في قطاعي البحث والإنقاذ الجوي والبحري
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وقعت مصر واليونان يوم الثلاثاء مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع البحث عن المفقودين، والإنقاذ الجوي والبحري.

وأكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، أن توقيع الاتفاقيات بين أثينا والقاهرة تبعث رسائل بأن الصداقات تستند إلى القانون واحترام سيادة الدول.

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وقال إن مصر واليونان تساهمان في تقوية الدعم والأمن في شرق المتوسط، مشيرا إلى أن بلاده تلعب دورا في الاتحاد الأوروبي، وأن اتفاقيات التعاون تمثل نموذجا لتعاون الدول مع بعضها البعض.

وأشار وزير خارجية اليونان إلى أن بلاده تسعى لتحسين التعاون في مجالات الطاقة مع مصر.

وأكد أن الاتفاقية تثبت مرة أخرى أن البحر الأبيض المتوسط ​​ليس ولم يكن أبدا حاجزا بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، بل بمثابة جسر بين شعوب هذه القارات الثلاث..

وأردف قائلا: "تستمر اليونان ومصر في العمل على أساس هذه الفلسفة، لتضرب المثل لدول البحر الأبيض المتوسط ​​الأخرى".

ومن جانبه، قال سامح شكري إن التعاون الاقتصادي والتجاري مع اليونان له أولوية.

وأضاف: "بحثت مع وزير الخارجية اليوناني الأوضاع في منطقة شرق المتوسط"، مشيرا إلى أن القاهرة وأثينا تعملان في إطار علاقة استراتيجية كاملة.

المصدر: وكالات

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