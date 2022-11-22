وزير الخارجية المصري: مصر واليونان تسعيان لتحقيق الاستقرار في شرق المتوسط

عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، جلسة مباحثات مشتركة مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، في مقر وزارة الخارجية.

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وأكد وزير الخارجية المصري أن مصر واليونان تسعيان لتحقيق الاستقرار بشرق المتوسط، مشيرا إلى أن العالم يعيش أجواء اقتصادية متوترة.

وأوضح شكري أن المباحثات مع الجانب اليوناني تناولت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الغذاء والطاقة.

من جانبه، قال وزير الخارجية اليوناني إن المباحثات مع شكري تناولت الوضع الهش في ليبيا.

وجاء لقاء الوزيرين بعد ساعات من حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مصافحته التاريخية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قطر على هامش افتتاح كأس العالم.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات أدلى بها على متن الطائرة أثناء رحلة عودته من قطر، "إن طلب أنقرة الوحيد من مصر هو تغيير أسلوبها تجاه وضع تركيا في البحر المتوسط".

المصدر: RT