الرئاسة المصرية تعلق على مصافحة السيسي وأردوغان في قطر

علقت الرئاسة المصرية على مصافحة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قطر على هامش افتتاح كأس العالم.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تصافح مع الرئيس التركى أردوغان، حيث تم التأكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، كما تم التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.

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المصدر: RT