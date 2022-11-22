مصر تستضيف أول مؤتمر نووي في تاريخها

قال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر محمود صقر، إن مصر أصبحت لديها العضوية الكاملة بالمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا كأول دولة عربية وإفريقية.

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وأكد في تصريحات له عقب افتتاح اجتماع اللجنة المالية للمعهد المتحد للعلوم النووية لعام 2022 في دورته الـ 24 بالغردقة، بحضور مفوضي الدول الأعضاء بالمعهد والذي تستضيفه مصر كأول دولة عربية وإفريقية منذ تأسيس المعهد المتحد للعلوم النووية في عام 1956، أنه يعقد في مصر للمرة الأولى ويأتي بعد ترقية عضوية مصر كعضو كامل في المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا -مقره مدينة دوبنا الروسية- بإجماع الدول الأعضاء في نوفمبر 2021 خلال مجلس المفوضين للدول الأعضاء وعددهم 24 والذي انعقد بدولة بلغاريا بحضور الرئيس البلغاري.

وأضاف أنه بذلك تتمتع مصر بكل مميزات الشراكة لتصبح الأولى عربيًا وإفريقيا في عضوية المعهد، مما يمثل جسراً ممتدا بين مصر ودول العالم الشركاء في المعهد.

من جانبها، أكدت الدكتورة جينا الفقي، المشرفة علي قطاع العلاقات العلمية والثقافية بالأكاديمية أن العضوية الكاملة بالمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا، التي تتمتع بها مصر تسمح كذلك بإطلاق مشروعات مشتركة بين المعهد ومصر من خلال برامج متخصصة مثل البيولوجيا الإشعاعية، وتحويل النفايات المشعة، وتكنولوجيا النانو، والعلاج الإشعاعي، وإدارة مياه الصرف الصحي، والبحوث البيئية والأثرية.

المصدر : مصراوي