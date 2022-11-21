مصر.. هيئة المحطات النووية تكشف موعد وصول "القلب الروسي النابض" لمفاعل الضبعة

أعلن أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية في مصر الانتهاء من إنشاءات الرصيف البحري بمحطة الضبعة النووية، لاستقبال مصيدة قلب المفاعل الأول من روسيا.

وكشف الوكيل خلال حوار مع موقع "صدى البلد" المصري يوم الاثنين، أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة استقبال مصيدة قلب المفاعل الأول لمحطة الضبعة والذي تنتجه مؤسسة "روس آتوم" الحكومية الروسية للطاقة الذرية.

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وذكر أنه سيتم استقبال هذه المعدات بمراسم احتفالية، نظرا لأهميتها الجذرية في المشروع ككل.

ولفت إلى أنه تم بدء تصنيع المعدات طويلة الأجل للوحدة الأولى كمصيدة قلب المفاعل ووعاء الضغط والرافعة القطبية والتوربين، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتركيب للمفاعل الأول وبدء اختبارات ما قبل التدشين في الربع الرابع من عام 2027، على أن يتم تدشين المفاعل الأول في الربع الأخير من 2028.

وأوضح أن التوربينات تعد من المعدات طويلة الأجل التي تستغرق وقت طويلا لتصنيعها، مبينا أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء قامت بفحص الجاهزية لبدء عملية التوربينات في يونيو 2022، ومن المقرر الانتهاء من تصنيع توربينات المفاعل الأول للمحطة في الربع الرابع من 2025.

وأكد الوكيل أنه سيتم توريد المعدات إلى موقع المحطة تباعا وفق أعمال التركيب ومراحل تقدم أعمال المشروع.

ومحطة الضبعة النووية في مصر أحد أهم المشروعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تعمل على تنفيذها مؤسسة "روس آتوم" الحكومية الروسية للطاقة الذرية.

المصدر: "صدى البلد"