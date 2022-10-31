السلطات المصرية تمنح مؤسسة "روس آتوم" إذنا لإنشاء الوحدة الثانية بمحطة الضبعة

منحت السلطات المصرية مؤسسة "روس آتوم" الروسية للطاقة الذرية إذنا لإنشاء الوحدة الثانية لتوليد الكهرباء بمحطة الضبعة الذرية.

وجاء في بيان لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، يوم الاثنين، أنه "وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية برئاسة سامي شعبان... على منح اذن إنشاء الوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية. حيث تلقت الهيئة طلب الحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية في 13 يناير 2019 وعلى مدار عامين استكملت هيئة المحطات النووية إجراءاتها بالتقدم بتقرير تحليل الأمان الأولي للوحدتين الأولى والثانية بدءا من يناير 2021 وحتى نهاية يونيو 2021".

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وأشار البيان إلى أن الهيئة قامت "بعدد من الزيارات التفتيشية لموقع المحطة النووية بالضبعة، وذلك للوقوف على مدى جاهزية الموقع لبدء إنشاء الوحدة الثانية ومن بينها تفتيش شامل في الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر 2022".

وأضاف: "سوف تولي الهيئة جهودها للتحقق من التزام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بشروط الإذن الممنوح والمراقبة التنظيمية لأعمال تنفيذ مرحلة الإنشاء وتصنيع المعدات، وإجراء عمليات التفتيش اللازمة، وذلك في إطار قيام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدورها في التحقق من سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات على كافة الأراضي المصرية من الأخطار المحتملة، وبما يضمن تعزيز الاستخدام السلمي الآمن للتكنولوجيا النووية في شتى نواحي التنمية".

المصدر: RT+نوفوستي