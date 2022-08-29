مصر.. هيئة المحطات النووية تكشف عن موعد صب خرسانة المفاعل الثاني بمحطة الضبعة

كشف أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية في مصر، عن موعد صب خرسانة المفاعل الثاني بمحطة الضبعة النووية.

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وفى تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، قال أمجد الوكيل إنه "وفقا للجدول الزمنى المتفق عليه لمشروع المحطة النووية بالضبعة، سيتم صب الخرسانة للمفاعل الثاني بقدرة 1200 ميغاوات، في 19 نوفمبر المقبل، بالتزامن مع احتفالات عيد الطاقة النووية".

وأوضح الوكيل أنه "سيتم صب الخرسانة لباقي المفاعلات التى يبلغ عددها 2 بقدرة 1200 ميغاوات لكل مفاعل تباعا"، مشيرا إلى أنه "سيتم تشغيل المفاعل النووي الأول بقدرة 1200 ميغاوات لتوليد الكهرباء وفقا للجدول الزمنى للمشروع تجاريا في 2028".

وأكد أنه "سيتم تشغيل باقي المفاعلات تباعا ليتم تشغيلها بكامل قدرتها في 2030، لتصل إجمالي القدرات المولدة من الطاقة النووية على الشبكة القومية للكهرباء 4800 ميغاوات"، لافتا إلى أن "محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميغاوات، تعتبر صديقة للبيئة، وتتمتع بأعلى معايير الأمان النووية، علاوة على أن المشروع حصل على جائزة ثان أفضل مشروع بالعالم، والاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا ممثلة فى شركة "روساتوم" الروسية تنص على إنشاء المفاعلات الخاصة بالمحطة النووية من الجيل الثالث، ويحتوى هذا الجيل على تصميم بسيط ومقاوم لخطأ المشغل العامل البشري".

تجدر الإشارة إلى أن "19 نوفمبر هو يوم توقيع العقود الحكومية بين مصر وروسيا لبدء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء عام 2015، وهو يوم عيد للمصريين، والذي شهد على تحقيق الحلم النووي المصري".

الموقع: "اليوم السابع"