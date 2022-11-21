 
مباشر

مصر.. تأجيل محاكمة 17 متهما بتهديد الأمن القومي

أخبار العالم العربي

مصر.. تأجيل محاكمة 17 متهما بتهديد الأمن القومي
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u816

أجّلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر محاكمة 17 متهما بنشر أخبار كاذبة، حتى 17 ديسمبر.

وكانت النيابة العامة أنهت التحقيق في القضية، بتوجيه عدة تهم للمتهمين، بأنهم في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 "تولوا قيادة جماعة إرهابية، داخل مصر وخارجها".

إقرأ المزيد
مصر.. أسرة علاء عبد الفتاح توجه طلبا عاجلا
مصر.. أسرة علاء عبد الفتاح توجه طلبا عاجلا

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أنّ هدف المتهمين من الانضمام لجماعة إرهابية هو الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، واستخدام القوة والعنف والترويع في الداخل، فضلا عن إلقاء الرعب في نفس المواطنين وتعريض حياتهم للخطر.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة أنّ المتهمين هدفهم الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

 

المصدر: موقع "الوطن"

 

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مونديال قطر.. أهداف مباراة إيران وإنجلترا (فيديو)