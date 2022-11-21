مصر.. تأجيل محاكمة 17 متهما بتهديد الأمن القومي

أجّلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر محاكمة 17 متهما بنشر أخبار كاذبة، حتى 17 ديسمبر.

وكانت النيابة العامة أنهت التحقيق في القضية، بتوجيه عدة تهم للمتهمين، بأنهم في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 "تولوا قيادة جماعة إرهابية، داخل مصر وخارجها".

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وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أنّ هدف المتهمين من الانضمام لجماعة إرهابية هو الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، واستخدام القوة والعنف والترويع في الداخل، فضلا عن إلقاء الرعب في نفس المواطنين وتعريض حياتهم للخطر.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة أنّ المتهمين هدفهم الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

المصدر: موقع "الوطن"