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الحوثي يحمّل "دول العدوان" مسؤولية أي تلوث بيئي نتيجة "سرقة" النفط

أخبار العالم العربي

الحوثي يحمّل
AP
عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي
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حمّل القيادي في حركة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي "دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفاءه" مسؤولية أي تلوث بيئي.

وفي تغريدة عبر "تويتر" توجه الحوثي لتلك البلدان بالقول: "بدلا من محاولات نهب النفط العبثية تكون المحاولات في تسليم رواتب الموظفين، وإيجاد حلول لحصار اليمن، وكيفية إيقاف العدوان".

وأضاف: "ونحملكم مسؤولية أي تلوث بيئي لا سمح الله، بالموانئ نتيجة لاستفزازاتكم المستمرة ومحاولاتكم الرعناء بسرقة النفط".

وكانت وزارة الدفاع اليمنية أعلنت أن طائرات مسيرة تابعة للحوثيين شنت هجمات على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت، وقالت إن دفاعاتها تمكنت من اعتراض وإسقاط عدد من تلك الطائرات المسيرة، فيما "أصابت إحداها منصة تصدير النفط في الميناء وألحقت أضرارا مادية فيها".

 

المصدر: RT

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