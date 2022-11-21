الحوثي يحمّل "دول العدوان" مسؤولية أي تلوث بيئي نتيجة "سرقة" النفط

حمّل القيادي في حركة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي "دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفاءه" مسؤولية أي تلوث بيئي.

وفي تغريدة عبر "تويتر" توجه الحوثي لتلك البلدان بالقول: "بدلا من محاولات نهب النفط العبثية تكون المحاولات في تسليم رواتب الموظفين، وإيجاد حلول لحصار اليمن، وكيفية إيقاف العدوان".

وأضاف: "ونحملكم مسؤولية أي تلوث بيئي لا سمح الله، بالموانئ نتيجة لاستفزازاتكم المستمرة ومحاولاتكم الرعناء بسرقة النفط".

لدول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الاماراتي وحلفائه

بدلا من محاولات نهب النفط العبثية تكون المحاولات في تسليم رواتب الموظفين وإيجادحلول لحصار اليمن وكيفيةايقاف العدوان

ونحملكم مسؤلية اي تلوث بيئي

لاسمح الله بالموانئ نتيجة لاستفزازتكم المستمرة ومحاولاتكم الرعناء بسرقة النفط — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 21, 2022

وكانت وزارة الدفاع اليمنية أعلنت أن طائرات مسيرة تابعة للحوثيين شنت هجمات على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت، وقالت إن دفاعاتها تمكنت من اعتراض وإسقاط عدد من تلك الطائرات المسيرة، فيما "أصابت إحداها منصة تصدير النفط في الميناء وألحقت أضرارا مادية فيها".

المصدر: RT