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قطر.. إحباط عملية لتهريب المخدرات تزامنا مع بدء بطولة كأس العالم لكرة القدم

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قطر.. إحباط عملية لتهريب المخدرات تزامنا مع بدء بطولة كأس العالم لكرة القدم
Legion-Media
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أعلنت السلطات القطرية اليوم الاثنين عن إحباط جمارك مطار حمد الدولي تهريب كمية من حبوب "الترامادول" والحشيش، تزامنا مع بدء بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وكتبت إدارة الجمارك القطرية على موقع "تويتر": "أحبطت إدارة جمارك مطار حمد الدولي تهريب حبوب الترامادول ومادة الحشيش المخدرة".

وأضافت: "اشتبه موظف الجمارك بأمتعة المسافر، وعند تفتيشها تم العثور على عدد 1990 حبة من الترامادول، وكذلك تم ضبط مادة الحشيش المخدرة التي بلغ وزنها 464,5 غراما".

والعقوبات المفروضة في قطر لحيازة المخدرات أو تعاطيها أو الاتجار بها تشمل السجن لفترات طويلة وغرامات طائلة وطرد الأجانب من البلاد.

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المصدر: وكالات

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