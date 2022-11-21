قطر.. إحباط عملية لتهريب المخدرات تزامنا مع بدء بطولة كأس العالم لكرة القدم

أعلنت السلطات القطرية اليوم الاثنين عن إحباط جمارك مطار حمد الدولي تهريب كمية من حبوب "الترامادول" والحشيش، تزامنا مع بدء بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وكتبت إدارة الجمارك القطرية على موقع "تويتر": "أحبطت إدارة جمارك مطار حمد الدولي تهريب حبوب الترامادول ومادة الحشيش المخدرة".

وأضافت: "اشتبه موظف الجمارك بأمتعة المسافر، وعند تفتيشها تم العثور على عدد 1990 حبة من الترامادول، وكذلك تم ضبط مادة الحشيش المخدرة التي بلغ وزنها 464,5 غراما".

أحبطت إدارة جمارك مطار حمد الدولي تهريب حبوب الترامدول ومادة الحشيش المخدرة ، حيث اشتبه موظف الجمارك بأمتعة المسافر وعند تفتيشها تم العثور على عدد 1990 حبة من الترامدول ، وكذلك تم ضبط مادة الحشيش المخدرة التي بلغ وزنها 464.5 جرام . #جمارك_قطرpic.twitter.com/LX1NCKH3Af — الهيئة العامة للجمارك (@Qatar_Customs) November 21, 2022

والعقوبات المفروضة في قطر لحيازة المخدرات أو تعاطيها أو الاتجار بها تشمل السجن لفترات طويلة وغرامات طائلة وطرد الأجانب من البلاد.

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المصدر: وكالات