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رئيس "الفيفا" يعلق على حظر بيع الجعة في محيط ملاعب مونديال قطر

الرياضة

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Legion-Media
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اعتبر رئيس "الفيفا" جاني إنفانتينو، أن مشجعي كرة القدم في كأس العالم يستطيعون العيش 3 ساعات من دون احتساء الجعة، بعد حظر بيعها في محيط الملاعب التي ستستضيف مباريات مونديال قطر.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، عشية افتتاح مونديال قطر: "أعتقد شخصيا بأنك إذا لم تشرب الجعة على مدى 3 ساعات بإمكانك أن تعيش. الأمر سيان في فرنسا، إسبانيا واسكتلندا".

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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن الجمعة بشكل مفاجئ حظر بيع المشروبات الكحولية للمشجعين في محيط الملاعب الثمانية لمونديال "قطر 2022"، بعد "مناقشات" مع الدولة المضيفة. ولم يشر "الفيفا" إلى السبب وراء هذا القرار المفاجئ، لافتا في بيانه إلى أن بيع المشروبات الكحولية سيكون محصوا فقط بمناطق المشجعين.

وستبقى الجعة متاحة في أجنحة الشخصيات الكبرى في الملاعب، ومنطقة المشجعين الرئيسية في الدوحة التابعة لـ"الفيفا" وبعض مناطق المشجعين الخاصة ونحو 35 فندقا وحانات في المطاعم.

المصدر: أ ف ب

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