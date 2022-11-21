صور ترصد السيسي داخل مدرجات كأس العالم.. وعناق أمير قطر السابق

شهدت المقصورة الرئيسية لاستاد البيت في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، سلاما حارا بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر السابق حمد خليفة آل ثاني.

إقرأ المزيد

والتقطت عدسات البث المباشر دخول والد أمير قطر حمد بن خليفة، إلى المقصورة واستقبال الرئيس السيسي له والمباركة له ثم معانقتهما لبعضهما.

ووصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة القطرية الدوحة أمس الأحد، لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2022.

المصدر: القاهرة 24