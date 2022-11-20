مصر تعلن عن أكبر دولة في إفريقيا في عدد السكان.. وتؤكد: نحن في المرتبة الثالثة

أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن البلاد احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم شمال إفريقيا لعام 2022 ببلوغ عدد سكانها 104.2 مليون نسمة.

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وأوضح المركز أن مصر تحتل المرتبة الثالثة على مستوى القارة بعد نيجيريا وإثيوبيا من حيث عدد السكان.

ويمثل عدد السكان بمصر نحو 7.3%من جملة عدد سكان أفريقيا و1.3% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 14 عالمياً من حيث عدد السكان، بحسب بيان صحفي صادر عن الجهاز اليوم السبت بمناسبة يوم الإحصاء الإفريقي.

وتحتل نيجيريا المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم غرب أفريقيا عام 2022 ببلوغ عدد السكان 219.5 مليون حيث تمثل 15.4% من جملة عدد سكان أفريقيا، و2.7% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 7 عالمياً والأولى أفريقياً من حيث عدد السكان، بحسب جهاز الإحصاء.

بينما تحتل إثيوبيا المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم شرق أفريقيا عام 2022 ببلوغ عدد السكان 122.1 مليون حيث تمثل 8.6% من جملة عدد سكان أفريقيا، و1.5% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 12 عالمياً والثانية أفريقياً من حيث عدد السكان، وفقا للبيان.

وتأتي الكونغو الديمقراطية في المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم وسط أفريقيا عام 2022 ببلوغ عدد السكان 96.5 مليون نسمة حيث تمثل 6.8% من جملة عدد سكان أفريقيا و1.2% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 16 عالمياً والرابعة أفريقياً من حيث عدد السكان.

بينما جاءت جنوب أفريقيا في المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم جنوب أفريقيا عام 2022 ببلوغ عدد السكان 61.1 مليون حيث تمثل 4.3% من جملة عدد سكان أفريقيا و0.8% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 25 عالمياً والسادسة أفريقياً من حيث عدد السكان، وفقا للبيان.

وأضاف بيان الإحصاء أنه من المتوقع أن تمثل قارة إفريقيا 25.4% من سكان العالم بحلول عام 2050 مقابل 17.8% عام 2022، وذلك وفقاً لتوزيع سكان العالم عام 2050 حسب القارات.

وأوضح الإحصاء، أن عدد سكان قارة أفريقيا بلغ 1.421 مليار نسمة بما يمثل 17.8% من سكان العالم الذي يبلغ 8 مليارات نسمة في 17 نوفمبر 2022.

وبحسب بيان الإحصاء، فمن المتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 9.752 مليار نسمة عام 2050 بنسبة زيادة سكانية قدرها 1.752 مليار نسمة مقارنة بعدد سكان العالم في 2022.

ومن الملاحظ أن الزيادة السكانية في قارة أفريقيا وحدها ستمثل الجانب الأكبر في الزيادة السكانية العالمية خلال الفترة (2022-2050)، بحسب البيان.

المصدر: مصراوي