تفاصيل تهديد الاتحاد الأوروبي بالانسحاب من "كوب 27" في مصر

ذكر مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ، فرانس تيمرمانس، صباح اليوم السبت أن الاتحاد الأوروبي مستعد للانسحاب من محادثات الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27" في مصر.

وأوضح أنه سيتم الانسحاب حال لم يتم إحراز تقدم بشأن الحفاظ على هدف إبقاء مستويات الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال تيمرمانس في معرض التحدث إلى جانب وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي في شرم الشيخ بمصر، إنه لايزال يمكن التوصل لنتيجة إيجابية، ولكنه أقر بأنه بدأ "يشعر بالقلق".

وأضاف تيمرمانس للصحفيين على هامش المؤتمر صباح اليوم السبت: “عدم التوصل إلى نتائج أفضل من التوصل لنتائج سيئة”، وأعرب عن قلقه البالغ بشأن بعض المواقف في المفاوضات التي دارت طوال ليلة أمس، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيناضل من أجل التوصل إلى اتفاق حتى النهاية.

ويتمسك الاتحاد الأوروبي بأن يتضمن البيان الختامي للمؤتمر صياغات طموحة تعزز الحد المطلوب بشكل عاجل من تغير المناخ.

ومن القضايا الخلافية بشدة في المؤتمر أيضا تأسيس وعاء مالي للتعويض عن الأضرار المناخية. الاتحاد الأوروبي منفتح على اتفاق هنا، ولكن يريد أن يرفق ذلك بشرط تنفيذ أهداف مناخية أكثر طموحا وأن تذهب الأموال فقط إلى البلدان الأكثر فقرا، وخاصة البلدان المعرضة للخطر.

المصدر: وكالات