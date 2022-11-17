العراق.. انطلاق المرحلة الثامنة من العمليات ضد "داعش"

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، انطلاق المرحلة الثامنة من عملية الإرادة الصلبة ضمن قاطع قيادات عمليات نينوى وغرب نينوى ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت الخلية في بيان: "بتخطيط واشراف قيادة العمليات المشتركة ومتابعة واشراف ميداني من قيادة القوات البرية، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ولإدامة زخم العمليات التعرضية وتكثيف الضربات الموجعة لعصابات داعش الإرهابية انطلقت، صباح اليوم الخميس، المرحلة الثامنة من عملية الإرادة الصلبة ضمن قاطع قيادات عمليات نينوى وغرب نينوى والحدود الفاصلة بينهما".

وأوضحت أن "هذه العملية تهدف إلى ملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين، وكذلك تطهير الأراضي من مخلفات عصابات داعش وتدمير أوكارها"، مضيفة: "اشتركت في هذه المرحلة قطعات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي، مسنودة بجهد استخباري كبير".

المصدر: RT