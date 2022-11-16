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عربي و4 مواطنين وأجنبيان.. إعدام 7 أشخاص للمرة الأولى منذ 2017 في الكويت

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عربي و4 مواطنين وأجنبيان.. إعدام 7 أشخاص للمرة الأولى منذ 2017 في الكويت
AFP
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أعلنت النيابة العامة في الكويت، اليوم الأربعاء، أنها أشرفت على إعدام سبعة أشخاص شنقا، وذلك للمرة الأولى في البلاد منذ 2017.

وقالت النيابة العامة في بيان إن الاعدامات نفذت "شنقا" بعد أن صادق عليها أمير البلاد، وتنفيذا لحكم القضاء المؤيد من محكمتي الاستئناف والتمييز، مشيرة إلى أن الحكم نفذ بحق 4 مواطنين كويتيين، وسوري، وباكستاني، وأثيوبية.

وحسب المحامي العام المستشار محمد الدعيج فإن الأفراد الذين نفذ الإعدام بحقهم، ارتكبوا جميعهم جرائم قتل.

المصدر: RT

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