 
مباشر

مجلس الأمة الكويتي يرفع الحصانة عن النائب عبيد الوسمي

أخبار العالم العربي

مجلس الأمة الكويتي يرفع الحصانة عن النائب عبيد الوسمي
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u6h4

وافق مجلس الأمة الكويتي على رفع الحصانة عن النائب، عبيد الوسمي، بإجماع 33 عضوا، ومعارضة 17، فيما رفض رفعها عن النائب حامد البذالي.

وأوضح مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية مبارك الطشة، أن وزارة العدل طالبت برفع الحصانة عن النائب الوسمي، بسبب تغريداته المناهضة للديوان الأميري، وبعض الشائعات حول إهداره أموال الدولة في عمليات تجميل أسنانه.

ووفقا لصحيفة الرأي الكويتية، فإن اللجنة وافقت على طلب وزارة العدل برفع الحصانة تحقيقا للمصلحة العامة، ولاستكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.

من جانبه طعن الوسمي بقانونية القرار المتخذ بحقه، وقال أنه لا يرى مبررا له، وأنه مبالغ فيه وطالب بوقف القرار لحين صدور حكم الجهات القضائية في القضية.

  

المصدر: وسائل إعلام كويتية

 

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا