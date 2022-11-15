مجلس الأمة الكويتي يرفع الحصانة عن النائب عبيد الوسمي

وافق مجلس الأمة الكويتي على رفع الحصانة عن النائب، عبيد الوسمي، بإجماع 33 عضوا، ومعارضة 17، فيما رفض رفعها عن النائب حامد البذالي.

وأوضح مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية مبارك الطشة، أن وزارة العدل طالبت برفع الحصانة عن النائب الوسمي، بسبب تغريداته المناهضة للديوان الأميري، وبعض الشائعات حول إهداره أموال الدولة في عمليات تجميل أسنانه.

مجلس الأمة يوافق على رفع الحصانة عن النائب عبيد الوسمي بموافقة 33 وعدم موافقة 17 عضواً .

• النائب مبارك الطشة موضحاً: قضية الزميل عبيد الوسمي مرفوعة من قبل الشيخ علي الجراح بشأن تغريدة عن الأميري وقد رأت اللجنة التشريعية الموافقة على طلب رفع الحصانة عن الوسمي. pic.twitter.com/2cQUbMpLab — المجلس (@Almajlliss) November 15, 2022

ووفقا لصحيفة الرأي الكويتية، فإن اللجنة وافقت على طلب وزارة العدل برفع الحصانة تحقيقا للمصلحة العامة، ولاستكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.

من جانبه طعن الوسمي بقانونية القرار المتخذ بحقه، وقال أنه لا يرى مبررا له، وأنه مبالغ فيه وطالب بوقف القرار لحين صدور حكم الجهات القضائية في القضية.

المصدر: وسائل إعلام كويتية