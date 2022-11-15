مصر.. نشر صورة خطاب علاء عبد الفتاح لأسرته

نشرت وسائل الإعلام المصرية صورة من خطاب السجين المصري، علاء عبد الفتاح، المؤرخ بـ 12 نوفمبر 2022، لأسرته، الذي يكشف فيه أنه بصحة جدية، ويخضع لإشراف طبي.

إقرأ المزيد

وقال علاء عبد الفتاح في الخطاب لوالدته: "أنا من النهاردة شربت مياه، فانتي تقدري تطمني تماما لحد ما تشوفيني بنفسك، والعلامات الحيوية النهاردة كويسة".

وتابع: "هاتيلي معاكي MP3 وانتي جاية في الطلبية الجاية، وبإذن الله يدخل".

وكان خالد علي، محامي علاء، كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الحمد لله.. طلعوا جواب من علاء وسلموه للدكتورة ليلى سويف، والجواب مؤرخ بـ 12 نوفمبر 2022 وهو كاتب أنه كويس وتحت الإشراف الطبي، وأنه بدأ اليوم يشرب مياه، يعني من يوم السبت، ومازلنا في انتظار تنفيذ تصريح النيابة لي بزيارة علاء من عدمه".

وفي وقت سابق، كانت النيابة العامة أصدرت بيانا عاجلا بشأن الحالة الصحية للنزيل علاء عبد الفتاح، وذلك بعد تشكيل لجنة من الأطباء المتخصصين لتوقيع الكشف الطبي عليه بعد ورود شكوى من وكيلي النزيل بضرورة إرساله إلى مستشفى لمتابعة حالته الصحية، لإضرابه عن الطعام والشراب، وذلك للحفاظ على حالته الصحية وحياته.

المصدر: القاهرة 24