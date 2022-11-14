ممثل الرئاسة المصرية: الاتهامات حول حصول "انتهاكات لمدونة السلوك" من جانب الشرطة "سخيفة"

وصف ممثل الرئاسة المصرية لمؤتمر "كوب 27" وائل أبو المجد، الاتهامات حول حصول "انتهاكات لمدونة السلوك" من جانب الشرطة المصرية بأنها "سخيفة".

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وقال أبو المجد: "الناس الذين تحدثنا إليهم وخصوصا الدول النامية سئمت من هذه المحاولات لتحويل الانتباه بشكل متعمد عن المشاكل المناخية".

وأعلنت الأمم المتحدة المسؤولة عن الأمن في موقع انعقاد قمة المناخ "كوب27" في مصر أنها تحقق في احتمال حصول "انتهاكات لمدونة السلوك" من جانب الشرطة المصرية بعدما قال الوفد الألماني إنه يشعر بأنه "مراقب".

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي ألماني قوله: "الوفد الألماني تقدم بشكوى لأنه شعر بأنه مراقب، وحصلت نقاشات مع الجانب المصري"، حيث استضاف الجناح الألماني في المؤتمر جلسة حول حقوق الإنسان استقطبت اهتماما.

وذكرت ليان شالاتيك، مديرة مؤسسة "هنريش بول" في واشنطن، لمحطة "زد دي أف" التلفزيونية أنها "مراقبة وتشعر بارتياح أقل بكثير من مؤتمرات كوب السابقة".

وتابعت: "عندما نحجز قاعة لاجتماعات تتعلق بمباحثات للمجتمع المدني تكون كاميرات الدعم التقني موجهة دائما إلى وجوه المشاركين..هذا غير اعتيادي ولا طائل منه، ولا يمكننا استبعاد إحتمال أن يكون كل شيء مسجلا".

المصدر: "فرانس برس"