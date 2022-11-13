مصر.. قرار من النائب العام المصري بشأن علاء عبد الفتاح

أعلن المحامي خالد علي، عضو فريق الدفاع عن الناشط السياسي المصري، علاء عبد الفتاح، موافقة النائب العام السماح له بزيارة علاء في محبسه.

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وقال خالد علي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: تقدمنا بطلب للسيد النائب العام لتعديل تاريخ تصريح زيارة علاء عبد الفتاح، وانتظرنا طوال أمس للحصول على التصريح، لكنه كان بالعرض ولم يتم البت فيه، وذهبنا اليوم للنيابة وكان الرد أن الطلب مازال بالعرض، فتحركنا من هناك في الساعة الواحدة ظهرًا، ومنذ خمس دقائق ورد لنا اتصال تليفوني من النيابة العامة، أن معالي النائب العام صرح بالزيارة، ومؤرخ التصريح بتاريخ اليوم، ونحن في الطريق إلى مكتب النائب العام بالرحاب لاستلام التصريح، ومنه سنذهب مباشرة إلى سجن وادى النطرون لتنفيذ الزيارة.

فيما توجهت أسرة علاء عبد الفتاح بطلب إلى رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من أجل العفو عنه، أسوة بزياد العليمي، الذي أصدر الرئيس له قرارا جمهوريا 510 لسنة 2022 للعفو عنه.

وأفاد بيان الأسرة الصادر منذ قليل، أنه نناشدكم باستصدار قرار بالعفو عن علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، وذلك من خلال تفعيل نص المادة 155 من الدستور المصري والتي تقضي بأنه: لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، وذلك أسوة بالقرار الصادر مؤخرا من جانبكم رقم 510 لسنة 2022 بالعفو عن العقوبة الصادرة ضد المحامي زياد العليمي.

المصدر: القاهرة 24