بغداد تدين القصف الإيراني على إقليم كردستان العراق وتؤكد أنها ستتخذ إجراءات دبلوماسية عالية المستوى

دانت وزارة الخارجية العراقية اليوم الاثنين، بعبارات شديدة ومكررة، القصف الإيراني على عدد من مناطق إقليم كردستان العراق.

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وفي بيان لها، قالت الخارجية العراقية: "تدين وزارة الخارجية وبعبارات شديدة ومكررة، ما أقدم عليه الجانب الإيراني صباح اليوم، من قصف مدفعي وبالطائرات المسيرة، على عدد من مناطق إقليم كردستان العراق، والتي أوقعت العديد من المواطنين الآمنين بين شهيد وجريح".

وأضاف البيان: "إن هذا النهج الأحادي، العدائي، لن يكون عاملا للدفع بحلول تفضي للاستقرار، وسبقت مواقفنا لتؤشر خطر هذا التجاوز السافر على سيادة العراق وأمن مواطنيه، وما يعكسه من تهديد مستمر سيتسبب بإرباك المنطقة ويرفع مستوى التوتر فيها".

وتابع البيان: "إن وزارة الخارجية ستتخذ إجراءات دبلوماسية عالية المستوى في هذا الجانب، غير متوانية عن حفظ وصون سيادة العراق، وبما يعزز أمن شعبه".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن اليوم الاثنين، استمرار هجماته في إقليم كردستان العراق، وذلك حتى نزع سلاح "الجماعات الإرهابية" .

في حين أعلن وزير الصحة في إقليم كردستان العراق، سامان برزنجي، سقوط قتيل وثمانية جرحى في القصف الإيراني على قضاء كويسنجق في أربيل بشمال العراق.

كما أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني المعارض الذي له قواعد في كردستان العراق، مقتل اثنين من عناصره جراء القصف الإيراني.

المصدر: RT