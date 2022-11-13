الخارجية المغربية تشكل "خلية أزمة" في أعقاب تفجير إسطنبول

في أعقاب التفجير الانتحاري الذي ضرب وسط إسطنبول التركية، أعلنت وزارة الخارجية المغربية عن تشكيل، "خلية أزمة" بالتنسيق مع القنصلية العامة المغربية في المدينة.

هذا وشهد "شارع الاستقلال" بمنطقة تقسيم بقلب المدينة اليوم الأحد، تفجيرا أودى حتى الساعة بحياة 6 أشخاص وخلّف 53 جريحا.

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وأوضحت الوزارة المغربية، في تغريدة لها على "تويتر"، أنه يمكن الاتصال بخلية الأزمة من تركيا عبر أرقام حدّدتها أو عبر أرقام مغربية أيضا.

كما دعت الوزارة المواطنين المغاربة المتواجدين في إسطنبول إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات التركية، بحسبما نقلته الجريدة الإلكترونية "هسبريس".

وفي أول تعليق تركي رسمي، صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن منفذي التفجير الإرهابي في شارع الاستقلال وسط إسطنبول سينالون العقاب المناسب، مشيرا إلى أن السلطات تعمل على تحديد هويّاتهم.

وأردف قائلا: "الجهات التي تحاول النيل من الدولة التركية، ونشر الإرهاب فيها لن تحقق طموحاتها".

المصدر: هسبريس