أردوغان في أول تعليق على تفجير اسطنبول: سينال منفذو الهجوم عقابهم ولن يصل الإرهاب إلى هدفه

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن منفذي التفجير الإرهابي في شارع الاستقلال وسط إسطنبول سينالون العقاب المناسب، مضيفا أن السلطات تعمل على تحديد هوياتهم.

وأكد أردوغان، أن الجهات التي تحاول النيل من الدولة التركية، ونشر الإرهاب فيها لن تحقق طموحاتها، مشددا على أن الإرهاب لن يصل إلى هدفه.

وقال: "حسب المعلومات التي تلقيتها من محافظ المدينة فان عدد القتلى في الوقت الحالي ستة اشخاص وعدد الجرحى 53".

ووفقا له، التفجير عمل إرهابي وهناك سيدة ضالعة فيه ولا تزال التحقيقات جارية.

وأوضح أردوغان: "سيكون من الخطأ القول على وجه اليقين إن هذا هجوم إرهابي، لكن البيانات الأولية، واللقطات من كاميرات المراقبة، وهي المعلومات الأولى التي قدمها لنا الحاكم، تظهر أنه تنبعث منه رائحة هجوم إرهابي".

وأشارت وسائل إعلام تركية، الى مخاوف البلاد من أن يكون انفجار اليوم مقدمة لسلسلة تفجيرات مع قرب الانتخابات.

المصدر: وكالات