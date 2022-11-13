حميميم: "جبهة النصرة" تنفذ أربع هجمات في منطقة خفض التصعيد بإدلب

أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، بأن مقاتلي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، نفذوا أربع هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب في يوم واحد.

ووفقا لنائب رئيس المركز أوليغ إيغوروف: "خلال الساعات الـ 24 الماضية، تم تسجيل 4 عمليات قصف بالقذائف في منطقة خفض التصعيد بإدلب، من مواقع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي".

وقام التنظيم الإرهابي باستهداف في محافظة حلب بقذيفة واحدة، وأخرى في محافظة إدلب، واستهدف محافظة اللاذقية بقذيفتين".

ويذكر أن مركز المصالحة، كشف قبل أيام تحضير مسلحي التنظيم الإرهابي لعمل استفزازي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأكد إيغوروف، إن مسلحي "النصرة" وبالتعاون مع منظمة "الخوذ البيض" الإنسانية المزعومة يخططون، لعمل استفزازي في محافظة إدلب".

موضحا أن الغرض من هذه الأعمال الاستفزازية هو اتهام القوات السورية والروسية بمهاجمة المدنيين والمرافق الإنسانية.

المصدر: نوفوستي