حميميم: مسلحو "النصرة" ينفذون 5 هجمات في منطقة خفض التصعيد بإدلب

نفذ مسلحو تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابية في يوم واحد خمس عمليات قصف طالت منطقة خفض التصعيد في إدلب في سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء أوليغ إيغوروف في مؤتمر صحفي: "خلال الساعات الـ 24 الماضية، تم تسجيل 5 عمليات قصف من مواقع تابعة لتنظيم جبهة النصرة * في منطقة خفض التصعيد في إدلب".

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وأضاف: "أربع منها في محافظة إدلب وواحدة في محافظة اللاذقية".

يشار إلى أن مركز المصالحة الروسي في سوريا، كشف قبل أيام عن تحضير مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي لعمل استفزازي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وحينها قال إيغوروف إن مسلحي "النصرة" الإرهابية وبالتعاون مع منظمة "الخوذ البيض" الإنسانية المزعومة يخططون، لعمل استفزازي في محافظة إدلب".

موضحا أن الغرض من هذه الأعمال الاستفزازية هو اتهام القوات السورية والروسية بمهاجمة المدنيين والمرافق الإنسانية.

المصدر: نوفوستي