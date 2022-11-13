"أ ف ب": آلاف الإسلاميين يتظاهرون في العاصمة السودانية ضد وساطة الأمم المتحدة

أفادت "فرانس برس" بأن آلاف الإسلاميين السودانيين تظاهروا السبت أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم، احتجاجا على "التدخل" الدولي الهادف إلى إحياء الانتقال الديمقراطي في البلاد.

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وندد المتظاهرون بالخطة لإنهاء الأزمة بين المدنيين والعسكريين في السودان، وهي مسودة دستور مقترحة صاغتها نقابة المحامين السودانية المؤيدة للديمقراطية، حيث أن هؤلاء المتظاهرين من أنصار نظام عمر البشير الذي أطيح به عام 2019 بضغط من الشارع والجيش، ولطالما شجبوا الأمم المتحدة، فيما عداؤهم يتزايد تجاه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي قام بانقلاب أكتوبر 2021"، وفق "فرانس برس".

ورفع متظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات من بينها "لا للتدخل الأجنبي" و"فولكر بره" في إشارة إلى المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرثيس.

ونقلت :"فرانس برس" عن متظاهر قوله: "خرجنا ضد التدخل الأجنبي في بلادنا ولن نقبل بالدستور العلماني الذي أعدته نقابة المحامين".

من جهته، حذر البرهان الأسبوع الماضي "المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية من المساس بالجيش"، لافتا إلى أنه "يتعين عليهم أن يرفعوا يدهم عن الجيش".

المصدر: "أ ف ب"