الرياض.. تسجيل إصابات بعد انفجار في مطعم سبب اشتعالا لحظيا (فيديو)
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أعلن الدفاع المدني في الرياض أنه باشر اطفاء اشتعال لحظي في مطعم بحي النسيم من جراء انفجار انبوب غاز، نتج عنه إصابة شخصين، تم نقلهما للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وأوضح الدفاع المدني، اليوم السبت، التصرف السليم الواجب اتباعه عند تسرب الغاز، مشددا على ضرورة عدم استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات، أو أي مصدر للشرر.
November 12, 2022
وأشار إلى ضرورة إخراج جميع الأشخاص من المكان، وقفل صمام الغاز بإحكام، مؤكدا على أنه من الواجب فتح النوافذ والأبواب ببطء من أجل تهوية المكان.
المصدر: سبق