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الرياض.. تسجيل إصابات بعد انفجار في مطعم سبب اشتعالا لحظيا (فيديو)

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الرياض.. تسجيل إصابات بعد انفجار في مطعم سبب اشتعالا لحظيا (فيديو)
مكان الحادث
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أعلن الدفاع المدني في الرياض أنه باشر اطفاء اشتعال لحظي في مطعم بحي النسيم من جراء انفجار انبوب غاز، نتج عنه إصابة شخصين، تم نقلهما للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح الدفاع المدني، اليوم السبت، التصرف السليم الواجب اتباعه عند تسرب الغاز، مشددا على ضرورة عدم استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات، أو أي مصدر للشرر.

وأشار إلى ضرورة إخراج جميع الأشخاص من المكان، وقفل صمام الغاز بإحكام، مؤكدا على أنه من الواجب فتح النوافذ والأبواب ببطء من أجل تهوية المكان.

الرياض.. تسجيل إصابات بعد انفجار في مطعم سبب اشتعالا لحظيا (فيديو)

المصدر: سبق

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