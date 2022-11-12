سوريا.. مقتل رئيس مجلس بلدة علما بريف درعا الشرقي برصاص مجهولين

أفادت وكالة "سانا" السورية، اليوم السبت، بمقتل رئيس مجلس بلدة علما بريف درعا الشرقي، جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين.

وذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة درعا أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار بشكل مباشر على رئيس مجلس بلدية علما، نبيل قاسم الحريري، أمام مخبز البلدة، وتم نقله إلى مستشفى درعا، لكنه فارق الحياة قبل وصوله.

وأكد مدير عام مستشفى درعا، الدكتور يحيى كيوان، أن رئيس مجلس البلدية الحريري وصل مفارقا الحياة، جراء إصابته بطلق ناري بالرأس.

المصدر: سانا