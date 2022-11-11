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شاهد.. أول فيديو من ميدان التحرير في مصر في أعقاب دعوات التظاهر

أخبار العالم العربي

شاهد.. أول فيديو من ميدان التحرير في مصر في أعقاب دعوات التظاهر
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نشر الإعلامي المصري أحمد موسى، صباح اليوم الجمعة 11 / 11 ، فيديو مباشر من ميدان التحرير، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك".

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وقال موسى: "فين بقى كلاب الجاسوس محمد عيسى العياط الخونة.. أنا في ميدان التحرير بتابع والدنيا زي الفل".

وشهدت الساعات القليلة الماضية حملة إعلامية تقودها قنوات ومنصات في الخارج يعمل لديها عدد من المصريين الهاربين من محاكمات قضائية؛ تستهدف تحريك أعداد من المواطنين للتظاهر وإحداث فوضى اليوم 11 نوفمبر، في حين لاقت دعوات 11/11 لـ التظاهر والخروج رفضا وهجوما واضحا من الأحزاب المصرية.

المصدر: RT

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