أول وزير مصري يعلق على دعوى التظاهر ضد السيسي

علق وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، على دعوى التظاهر في مصر ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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وقال وزير الأوقاف المصري: "المصريون صف واحد خلف رئيسهم وجيشهم وشرطتهم، ولا عزاء لدعاة الفوضى"، وذلك خلال منشور له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكان وزير الأوقاف المصري أكد خلال عدة منشورات عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، على ضرورة الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، حيث نشر عبر فيسبوك: "اليوم جمعة الوفاء للوطن وليس التآمر عليه.. لا للفوضى".

سبق ذلك عدة منشورات كتب فيها الوزير: "وعي المصريين صفعة قوية على وجه دعاة الفوضى"، مشددا على أن نشر الأكاذيب والشائعات "جريمة دينية ووطنية".

ولفت وزير الأوقاف في هذا لصدد إلى أن التحري في نقل الأخبار من مصادرها الموثقة واجب الوقت.

المصدر: RT