السودان..الآلية الثلاثية تشرع في عملية سياسية جديدة بعد قبول العسكريين بدستور المحامين

دعت الآلية الثلاثية إلى تفاهمات مباشرة وغير مباشرة خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى اتفاق سياسي وقالت إنها استلمت وثيقة من القيادة العسكرية تتضمن تعديلاتها مسودة الوثيقة الدستورية.

وذكرت الآلية الثلاثية: "سندعو إلى تفاهمات مباشرة وغير مباشرة خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى اتفاق سياسي قالت الآلية الثلاثية المكوّنة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيقاد" إنها استلمت منذ أسبوعين وثيقة من القيادة العسكرية تتضمن تعليقاتهم وتعديلاتهم على مسودة الوثيقة الدستورية التي أعدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين".

وأشارت إلى أن هذه التعديلات تعكس تفاهمات أساسية تم التوصل اليها بين العسكريين ومُحاوريهم من قوى الحرية والتغيير، داعية جميع الأطراف الالتزام الكامل بأحكام وروح الاتفاق الذي يتم التوصل إليه والعمل معا لحمايته وتنفيذه.

وكشفت الآلية الثلاثية عن عزمها الدعوة في الأيام القليلة المقبلة إلى محادثات غير مباشرة ومباشرة تهدف إلى ترجمة التفاهمات التي تم التوصل إليها في إطار اتفاق قابل للتنفيذ.

وأضافت الآلية في تصريح صحفي: "لقد طلبت منا الأطراف العسكرية والمدنية البدء بتيسير عملية سياسية جديدة بناء على هذه المسودة، وقد أطلقنا بالفعل سلسلة جديدة من الاجتماعات مع أصحاب المصلحة المدنيين لإيجاد حل للأزمة السياسية المستمرة منذ انقلاب العام السابق".

وشددت الآلية على ضرورة تشكيل الحكومة الانتقالية على أساس الكفاءة ، مطالبة الأحزاب السياسية والسياسيين بالبدء في التحضير للانتخابات كمدخلهم للمشاركة في الحكومة، وداعية في نفس الوقت إلى تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي من طيف سياسي واسع يشمل تمثيلا للجان المقاومة والشباب والنساء والمجموعات القاعدية لأداء وظائف الرقابة المطلوبة بشكل فعّال.

المصدر: RT