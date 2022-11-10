محاولة إزالة صورة نصر الله من شوارع لبنان (فيديو)

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لمحاولة تمزيق صورة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

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ويظهر الفيديو سيارة متوقفة بداخلها سيدتان ورجل، على طريق عام عنايا/ جبيل مقابل بلدية رأس أسطا.

وحاول هؤلاء الأشخاص، إزالة صورة حسن نصر الله، لكن منعهم عدد من أبناء البلدة.

وبحسب النشطاء، فإن إحدى الحاضرات في مكان الواقعة هي، سالي حافظ، الفتاة التي اقتحمت قبل أسابيع أحد المصارف اللبنانية بسلاح لعبة للحصول على أموالها، لعلاج أختها من السرطان.

في تجاوز لحرّية التعبير وعدم احترام خصوصيات اللبنانيين، قامت المدعوّة سمر جميل برفقة سالي حافظ وشخص من التابعية المصرية، بالتوقف اليوم على طريق عام عنايا-جبيل مقابل بلدية رأس أسطا، وحاولوا إزالة صورة للسيد نصرالله، عندها خرج عدد من أبناء البلدة ومنعوهم من إكمال اعتدائهم العبثي. pic.twitter.com/2lDFMJJWIU — وقائع (@waqa2e3) November 9, 2022

إذا كانت السماء تتباهى بوجود القمر فيها#فمن حق الأرض أن تتفاخر بوجود



سماحة السيد حسن نصرالله فيها#الله_يبارك_فيكي_يا_حجة#أهل_النخويpic.twitter.com/Yg4Hcd3w1V — 🇱🇧💛Fadi tfaily💛🇱🇧 (@Fadi_tfailyy) November 10, 2022

المصدر: وكالات