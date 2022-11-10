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محاولة إزالة صورة نصر الله من شوارع لبنان (فيديو)

أخبار العالم العربي

محاولة إزالة صورة نصر الله من شوارع لبنان (فيديو)
حسن نصر الله
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تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لمحاولة تمزيق صورة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

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ويظهر الفيديو سيارة متوقفة بداخلها سيدتان ورجل، على طريق عام عنايا/ جبيل مقابل بلدية رأس أسطا.

وحاول هؤلاء الأشخاص، إزالة صورة حسن نصر الله، لكن منعهم عدد من أبناء البلدة.

وبحسب النشطاء، فإن إحدى الحاضرات في مكان الواقعة هي، سالي حافظ، الفتاة التي اقتحمت قبل أسابيع أحد المصارف اللبنانية بسلاح لعبة للحصول على أموالها، لعلاج أختها من السرطان.

المصدر: وكالات

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