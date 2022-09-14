مقتحمة المصرف في لبنان: مسدسي لم يكن حقيقيا

قالت المواطنة اللبنانية سالي حافظ، التي اقتحمت في وقت سابق اليوم الأربعاء، أحد المصارف مطالبة بأموالها المحتجزة، إن المسدس الذي استخدمته في عملية الاقتحام غير حقيقي.

وأوضحت حافظ في مقابلة مع قناة "الجديد" أنه "منذ يومين ذهبت إلى مدير البنك، وطلبت منه أن يعطيني مبلغ من المال، واخبرني أنه سيعطيني 200 دولار على سعر صرف الـ12 ألف ليرة لبنانية". (سعر الصرف في السوق السوداء لامس اليوم 37 ألف ليرة للدولار الواحد).

وقالت: "وصلت إلى مرحلة بيع كلوتي من أجل علاج شقيقتي"، مشددة على "أننا عملنا جاهدين من أجل الحصول على كل ألف من الـ20 ألف دولار".

وأضافت: "شقيقتي تحتاج إلى 50 ألف دولار لمتابعة علاجها، وقمنا ببيع أغراض منزلنا لتأمين المال"، مؤكدة أن "السلاح الذي استخدمته في اقتحام المصرف هو من أحد ألعاب ابن شقيقتي وهو غير حقيقي".

وتابعت: "أريد أن أسأل القوى الأمنية، حطوا حالكن محلي، وبدي شوف شو حا يعملوا"، وتوجهت إلى اللبنانيين متسائلة: "لماذا أنتم صامتون؟ اذهبوا إلى المصارف واحصلوا على أموالكم ولو كلفكم ذلك حياتكم.. المصرف سرقنا علنا، ولم يعد لدي أي شيء أخسره ولم يكن عندي أي حل آخر".

المصدر: "الجديد"