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لبنان.. مودعون بينهم امرأة يقتحمون بنكا ويحتجزون رهائن للمطالبة بودائعهم (فيديوهات)

أخبار العالم العربي

لبنان.. مودعون بينهم امرأة يقتحمون بنكا ويحتجزون رهائن للمطالبة بودائعهم (فيديوهات)
RT
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أفاد مراسلنا في لبنان بأن عددا من المودعين اقتحموا أحد فروع "بلوم بنك" في بيروت، وسط أنباء عن احتجاز عدد من الرهائن داخل المصرف.

وفي مقاطع فيديو جرى تداولها عن الاقتحام، ظهرت امرأة تحمل مسدسا تطالب بأموالها "المحتجزة" في البنك.

وأفاد مراسلنا بأن محتجزة الرهائن في فرع "بلوم بنك"، حصلت على جزء من وديعتها المالية وغادرت المصرف، في حين اعتقلتها القوى الأمنية بعد ذلك.

وتعد هذه ثاني عملية من هذا النوع يشهدها لبنان، وسط أزمة اقتصادية خانقة، خسر فيها معظم المودعين قيمة أموالهم المودعة بالدولار الأمريكي في المصارف إثر انهيار سعر صرف العملة اللبنانية.

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المصدر: RT

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