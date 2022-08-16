لبنان.. قرار قضائي بالإفراج عن محتجز رهائن "فيدرال بنك"

أصدر النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات، قرارا قضى بإخلاء سبيل بسام الشيخ حسين، الذي احتجز رهائن في مصرف "فيدرال بنك" الأسبوع الماضي، للمطالبة بوديعته المالية.

وأفاد تحالف "متحدون" في بيان بأن هذه الخطوة القضائية أتت بعد قيام محامي مصرف "فيدرال بنك" بإسقاط الدعوى التي رفعها ضد الشيخ حسين، بعد اقتحامه فرع المصرف في الحمرا واحتجازه من فيه، مطالبا باسترداد جزء من وديعته التي تبلغ 209 آلاف دولار أمريكي.

وكانت القوى الأمنية اللبنانية قامت بتوقيف الشيخ حسين يوم الخميس الماضي، بعد ساعات طويلة من المفاوضات، انتهت بعد الاتفاق على إعطائه مبلغ وقدره 30 ألف دولار من أصل وديعته البالغة قيمتها 209 آلاف دولار.

المصدر: "الأخبار"