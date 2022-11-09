"راح تذبحنا".. الفنانة الأردنية جوليت عواد تبكي بحرقة رفضا لاتفاقية الماء والكهرباء مع إسرائيل

وثق فيديو تناقلته وسائل الإعلام الأردنية، الممثلة والمخرجة جوليت عواد تبكي بحرقة خلال وقفة أمام وزارة المياه الأردنية، رفضا لتوقيع اتفاقية الماء والكهرباء مع إسرائيل.

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وبكت عواد خلال الاعتصام الذي نفذ اليوم أمام مبنى وزارة المياه احتجاجا على توقيع اتفاقية الماء مقابل الكهرباء، وتمنت لو أن الأردنيين جميعا شاركوا في الاعتصام اليوم الأربعاء.

وقالت عواد: "هذا الامر له علاقة بالبلد، يخص أولادنا، المياه صارت بيد العدو متى ما بده بعطينا ومتى ما بده بحرمنا".

وختمت حديثها بالقول "يا شعب وينكم، قوموا انتفضوا، اعتصموا، بصراحة أنا مش عارفة كيف الأردن موجود لأن كل مقدراتنا راحت".

واعتصم العشرات من الناشطين الأردنيين، الأربعاء، أمام مقر وزارة المياه في العاصمة عمان، احتجاجا على توقيع اتفاقية بين الأردن والإمارات والإسرائيلي، بشأن المياه.

ووقع الأردن والإمارات وإسرائيل، مذكرة تفاهم للاستمرار في دراسات الجدوى، بهدف إنشاء محطة تحلية للمياه على البحر الأبيض المتوسط مقابل إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في الأردن.

ونصت المذكرة التي وقعت على هامش قمة المناخ في شرم الشيخ على "تنطوي فقط على تعبير الأطراف الثلاثة عن النية، ولا تنشئ أو تؤثر على أي حقوق أو التزامات ضمن القانون الدولي".

وجاء توقيع المذكرة بناء على إعلان النوايا الذي وقعته الأطراف الثلاثة على هامش معرض "إكسبو دبي"، في 22 نوفمبر 2021، بحضور المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري في دبي.

المصدر: وسائل إعلام أردنية