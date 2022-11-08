كانت مخبأة بطريقة "مبتكرة".. الكويت تضبط 10 ملايين حبة لاريكا مخدرة قادمة من الصين

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط نحو 10 ملايين حبة من مادة "اللاريكا" كانت مخبأة بطريقة "سرية مبتكرة" في حاوية قادمة من الصين عبر ميناء الشويخ.

وقالت الوزارة إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من ضبط تلك الكمية التي كانت مخبأة وسط شحنة أثاث بطريقة سرية مبتكرة، بعد تلقيها معلومات سرية تفيد بمحاولة تهريب كمية كبيرة من مادة اللاريكا (حوالي 10 ملايين حبة) في حاوية عبر ميناء الشويخ.

وأوضحت الوزارة عبر موقعها ف الإنترنت، أن فرقا مشتركا بين إدارة مكافحة المخدرات، ومكتب البحث والتحري تحرى الأمر، وبعد التأكد من المعلومات وتفتيش الحاوية تم العثور على تلك الكمية الكبيرة من مادة "اللاريكا"، وكانت مخبأة داخل شحنة أثاث في حاوية كانت مستوردة من طرف شخصين.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم القبض على المتهمين، وأنهما اعترفا بما نسب إليهما بعد مواجهتهما بالمضبوطات.

المصدر: RT