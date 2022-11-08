اليمن.. اغتيال مستشار وزير الدفاع وأحد مرافقيه في مأرب

تعرض اللواء محمد الجرادي، مستشار وزير الدفاع اليمني وأحد مرافقيه، اليوم الثلاثاء، لعملية اغتيال برصاص مسلحين مجهولين في مدينة مأرب.

وحسب المعلومات فإن الجرادي هو قائد اللواء 81 مشاه سابقا ومستشار وزير الدفاع، وكان في سيارته مع مرافقه في خط الحصون بمديرية الوادي شرقي مدينة مأرب.

ولم بعرف بعد أسباب ودوافع عملية الاغتيال التي تمت في مناطق تخضع لسيطرة القوات الحكومية اليمنية.

كما لم يعلق الجيش اليمني على الحادثة حتى الآن.

المصدر: RT + وكالات