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مراسلنا: قتلى وجرحى بقصف صاروخي حوثي على مأرب

أخبار العالم العربي

مراسلنا: قتلى وجرحى بقصف صاروخي حوثي على مأرب
AFP
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أفاد مراسلنا في اليمن بسقوط قتلى وجرحى بين المدنيين في مدينة مأرب، جراء قصف صاروخي نفذته جماعة "أنصار الله" الحوثية.


وأشارت مصادر إعلامية في مأرب إلى مقتل أسرة كاملة في مخيم الجفينه، إثر استهداف المخيم بصاروخ حوثي.

كما أكد شهود عيان أن انفجارات بمخازن للاسلحة أعقبت الهجوم الصاروخي.

وبينت مصادر محلية أن الانفجارات الناتجة عن قصف الحوثيين لمخزن أسلحة بمدينة مأرب ما تزال متواصلة والشظايا تتطاير في الشوارع والأحياء السكنية حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

مراسلنا: قتلى وجرحى بقصف صاروخي حوثي على مأرب

المصدر: RT

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