عبد الملك: السلام لن يتحقق في اليمن طالما تصر إيران على سلوكها العدواني والابتزازي

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، أن "السلام لن يتحقق في اليمن طالما تصر إيران على سلوكها العدواني والابتزازي ضد العالم عبر أدواتها التخريبية ممثلة في الحوثيين".

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وتطرق عبد الملك خلال اجتماع لمجلس الوزراء في عدن، إلى التحركات الحكومية على المستوى الإقليمي والدولي لإسناد جهودها في مواجهة التصعيد الحوثي الجديد ورفض تجديد الهدنة والممارسات التي تثير العنف والتوتر والفوضى في المنطقة، وردعها حفاظا على الأمن والسلم الإقليمي والدوليين.

وأشار معين عبد الملك إلى أن استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب هدف لا رجعة عنه، وأن الوصول إلى هذا الهدف سيتحقق بكل الأساليب المتاحة والممكنة.

وأكد أن لجوء الحوثيين إلى استهداف المدنيين واستمرار حصارها على المدن وخاصة تعز والتنصل من كل التزاماتها بموجب الهدنة الإنسانية ورفض تجديدها، هو الوجه الحقيقي للجماعة منذ العام 2014.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل بالتوازي مع معركتها ضد الحوثيين على تحسين الخدمات الأساسية وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة باعتبار ذلك أحد العوامل نحو تسريع استكمال استعادة الدولة.

هذا، وشدد مجلس الوزراء على أن المعركة ضد الحوثيين مصيرية ووجودية ولا مجال أمام الشعب اليمني إلا الانتصار فيهاـ مؤكدا أن الحكومة تضع في أولوياتها دعم هذه المعركة حتى استعادة الدولة.

مجلس الوزراء يستعرض عدد من المواضيع والمستجدات على ضوء التطورات الأخيرة

عدن - سبأنت :

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عدد من المواضيع والمستجدات على ضوء التطورات الاخ https://t.co/uCCTqsX2o7 — وكالة الانباء اليمنية (سبأ) (@sabanew_) November 6, 2022

المصدر: وكالة "سبأ"