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الحوثيون يعربون عن استغرابهم من ادعاء واشنطن حرصها على تحقيق السلام في اليمن

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الحوثيون يعربون عن استغرابهم من ادعاء واشنطن حرصها على تحقيق السلام في اليمن
Gettyimages.ru
اليمن - أرشيف -
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أعربت الخارجية اليمنية التابعة للحوثيين عن استغرابها من ادعاء الولايات المتحدة حرصها على تحقيق السلام باليمن، في حين تقف وراء معاناة الشعب اليمني.

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وأكدت في بيان أن هذا الادعاء يأتي في سياق محاولتها التغطية على موقفها المعيق للسلام.

وأشارت إلى أن اليمنيين يحاصرون ويجوعون ويقتلون يوميا بسلاح وبضوء أخضر أمريكي.

ولفت البيان إلى أن واشنطن لا تريد وقف العدوان ويتضح ذلك من خلال تصريحاتها وانتقاداتها لمن يقوم بالدفاع عن نفسه، ومن خلال انحيازها الدائم للحرب وإجراءاتها مثل العدوان والحصار واحتلال الأراضي اليمنية.

واختتم "الخارجية اليمنية" التابعة للحوثيين البيان بالتأكيد على أن الولايات المتحدة تحاول حرق المراحل بهدف إعاقة أي جهود صادقة لتحقيق السلام المستدام.

المصدر: وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين

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