العراق.. انهيار مبنى تجاري إثر حريق ضخم في بغداد (فيديو)

أفاد مراسل RT في العراق يوم الأحد، بإصابة مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، وعدد من رجال الإطفاء إثر انهيار مجمع تجاري في بغداد بعد حريق ضخم بمنطقة الوزيرية.

وذكر مراسلنا أنه تم نقل بوهان وباقي المصابين إلى مدينة الطب.

وقال مصدر في المديرية لوسائل إعلام محلية إن النيران أدت إلى انهيار المبنى مما أسفر عن إصابة مدير الدفاع المدني.

وكان بوهان يشرف على عملية إخماد نيران مخازن العطور وتأمين المخازن المجاورة من امتداد الحريق إليها لحظة انهيار المبنى.

واندلع حريق ضخم في مبنى تجاري مخصص للعطور في منطقة الوزيرية، وكافحت فرق الإطفاء لإخماده لكنها تواجه صعوبة في ذلك، بينما لا تزال عبوات العطور تنفجر وتتطاير في سماء المنطقة التي غطتها سحابة سوداء.

ودفعت مديرية الدفاع المدني بالعشرات من فرق الإطفاء، غير أن ألسنة اللهب لا تزال تلتهم ما تبقى من المبنى التجاري.

ووجه وزير الداخلية الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، خلال ترأسه غرفة العمليات، باستنفار جهود الوزارة كافة من أجل السيطرة على النيران التي نشبت في المجمع التجاري.

المصدر: RT + وسائل إعلام عراقية